Ученый назвал условия для выработки иммунитета к коронавирусу

Академик РАН и доктор медицинских наук Армаис Камалов заявил, что далеко не у всех пациентов, перенесших коронавирусную инфекцию, появляется иммунитет к этому заболеванию. Об этом сообщает телеканал RT.

"Если вирус в небольших концентрациях попадает в организм, а иммунитет справляется с ним быстро, антитела могут и не выработаться в достаточном объеме. То же касается и пациентов, которые тяжело перенесли заболевание, получали большое количество лекарственных препаратов", — рассказал ученый.

Камалов подчеркнул, что иммунитет является чем-то естественным, поэтому он может сформироваться в том случае, если пациент перенес коронавирус в среднетяжелой форме и справился с ним самостоятельно.