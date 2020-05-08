Академик РАН и доктор медицинских наук Армаис Камалов заявил, что далеко не у всех пациентов, перенесших коронавирусную инфекцию, появляется иммунитет к этому заболеванию. Об этом сообщает телеканал RT.
"Если вирус в небольших концентрациях попадает в организм, а иммунитет справляется с ним быстро, антитела могут и не выработаться в достаточном объеме. То же касается и пациентов, которые тяжело перенесли заболевание, получали большое количество лекарственных препаратов", — рассказал ученый.
Камалов подчеркнул, что иммунитет является чем-то естественным, поэтому он может сформироваться в том случае, если пациент перенес коронавирус в среднетяжелой форме и справился с ним самостоятельно.
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