В Москве всех врачей и медсестер проверят на иммунитет к COVID-19

Тесты на коронавирус будут сдавать все пациенты столичных стационаров, а не только больниц, которые специализируются на лечении зараженных COVID-19. Об этом сообщила заместить мэра по социальной политике Анастасия Ракова.

Планируется использовать два вида экспресс-тестов, которые уже были протестированы в столичных больницах. Кровь из пальца — материал, необходимый для данного теста.

Что показывает тест?

С помощью теста нельзя определить наличие вируса, но он показывает иммуноглобулин, который позволяет не только понять, заражен человек или нет, но и определить наличие антител.

Власти Москвы закупили в Нидерландах 200 тысяч экспресс-тестов производителя Biozek Medical, которые позволяют выявлять антитела к коронавирусу.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что на 10 человек больше скончалось накануне в московских больницах. 23 апреля коронавирус унес жизни 37 человек. Днем ранее этот показатель составлял 27 человек.