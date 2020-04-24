37 коронавирусных больных скончались в Москве

На 10 человек больше скончалось накануне в московских больницах. 23 апреля коронавирус унес жизни 37 человек. Днем ранее этот показатель составлял 27 человек.

Как сообщает оперативный штаб, жертвами заболевания стали пациенты в возрасте от 37 до 86 лет. У самого молодого из них была двусторонняя полисегментарная пневмония и гипертония. У других москвичей были такие хронические заболевания, как сахарный диабет, атеросклероз, хронический бронхит.

Чтобы россияне поняли, как складывается ситуация в реанимационных отделениях, где лежат коронавирусные больные, главный врач Филатовской больницы в Москве Валерий Вечерко снял видео на смартфон и опубликовал его в социальных сетях. Он подчеркнул, что все чаще к ИВЛ приходится подключать молодых пациентов, которые слишком поздно обращаются за медицинской помощью и запускают болезнь до тяжелой стадии.

Оперативный штаб отметил, что в Москве растет число случаев, когда больным с COVID-19 требуется госпитализация. Сейчас ежесуточно в стационары доставляют 1900 человек, цифра каждый день растет.