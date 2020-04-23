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Источник Правда.Ру

Мужчина месяц лечился от коронавируса и не выздоровел

Здоровье

53-летний пилот авиакомпании Qantas Майкл Крю заболел коронавирусом. Несмотря на то, что он уже в течение месяца лечится от этого заболевания на домашнем карантине в Перте (Австралия), улучшение самочувствие так и не наступило.

"Коронавирус сильно навредил моему организму, эта болезнь — настоящее испытание", — рассказал пилот.

Сначала у него Майкла появилась головная боль и кашель, потом поднялась высокая температура. Он предполагается, что заразился в продуктовом магазине Лондона, где постоянно кашляла продавщица.

Через месяца после начала заболевания пилот снова получил положительный результат анализа на коронавирус, что его очень удивило. Майкл Крю убежден, что врачи не могут помочь вылечиться, имеет значение только то, насколько у человека сильный иммунитет.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в России коронавирус предложили лечить гелием. Экспериментальную методику сейчас испытывают.

Темы covid-19 коронавирус
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