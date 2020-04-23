В России коронавирус предложили лечить гелием

Коронавирусных больных в России могут начать лечить гелием. Экспериментальную методику сейчас испытывают. Как сообщает Департамент здравоохранения Москвы, применение указанного газа объясняется его особыми свойствами.

"Технология является экспериментальной. Терапия будет проводиться с помощью специального аппарата, принцип работы которого выглядит следующим образом: пациент в течение 15 минут дышит подогретым до 92 градусов оксидом гелия. При этом улучшается диффузия кислорода через альвеолярную мембрану за счёт увеличения кровотока в лёгких, снижается сопротивление дыхательных путей, происходит расслабление гладкой мускулатуры. При такой температуре возможно снижение активности вируса, но пациент не будет испытывать дискомфорт от высокой температуры: процедуру можно сравнить с посещением сауны", — пояснили медики.

Гелий подходит для лечения острых легочных заболеваний, предотвращая кислородное голодание, улучшая кровоснабжение и микроциркуляцию в различных тканях организма. Испытания проводятся в НИИ скорой помощи Склифосовского. Методикой заинтересовались в нескольких странах, среди которых Франция и другие европейские страны, США.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что за минувшие сутки в столичных больницах от коронавируса скончались 27 человек. Пациентам было от 38 до 90 лет.