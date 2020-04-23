Пациенты с диагнозом "коронавирус" скончались в Москве. Как сообщает оперативный штаб, за сутки жертвами опасного заболевания стали 27 человек.
Это пациенты в возрасте от 38 до 90 лет. У всех была диагностирована пневмония и коронавирус. Также имелись хронические заболевания — гипертония, хронический бронхит, сахарный диабет, хронический лимфолейкоз. У самого молодого пациента был хронический бронхит.
В подмосковной Коммунарке растет число госпитализаций. Об этом рассказал главврач медицинского учреждения Денис Проценко на своей странице в социальной сети.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что опыт Москвы с электронными пропусками намерены перенять власти 21 региона. Первыми их запустят следующие области:
На следующей неделе к ним присоединятся еще 14 регионов Поволжья, Северного Кавказа, Сибири и Дальнего Востока. С предложением распространить систему на все субъекты страны выступил мэр Москвы Сергей Собянин.
Эксперты напоминают: основной путь заражения коронавирусом — воздух. Также коронавирусом можно заразиться через различные предметы, на которых оседают частички вируса.
Существенное снижение количества заболевших коронавирусом за сутки в России не является признаком затухания эпидемии.