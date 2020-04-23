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Источник Правда.Ру

27 москвичей стали жертвами коронавируса за минувшие сутки

Здоровье

Пациенты с диагнозом "коронавирус" скончались в Москве. Как сообщает оперативный штаб, за сутки жертвами опасного заболевания стали 27 человек.

Это пациенты в возрасте от 38 до 90 лет. У всех была диагностирована пневмония и коронавирус. Также имелись хронические заболевания — гипертония, хронический бронхит, сахарный диабет, хронический лимфолейкоз. У самого молодого пациента был хронический бронхит.

В подмосковной Коммунарке растет число госпитализаций. Об этом рассказал главврач медицинского учреждения Денис Проценко на своей странице в социальной сети.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что опыт Москвы с электронными пропусками намерены перенять власти 21 региона. Первыми их запустят следующие области:

  • Костромская.
  • Тульская.
  • Ярославская.
  • Тамбовская.
  • Белгородская.
  • Владимирская.
  • Орловская.

На следующей неделе к ним присоединятся еще 14 регионов Поволжья, Северного Кавказа, Сибири и Дальнего Востока. С предложением распространить систему на все субъекты страны выступил мэр Москвы Сергей Собянин.

Эксперты напоминают: основной путь заражения коронавирусом — воздух. Также коронавирусом можно заразиться через различные предметы, на которых оседают частички вируса.

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