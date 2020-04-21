В Роскачестве рассказали, как нужно хранить продукты в холодильнике

Специалисты Роскачества напомнили о правилах хранения продуктов питания в холодильнике.

В ведомстве утверждают, что готовые продукты нельзя хранить рядом с полуфабрикатами и сырым мясом. Готовую пищу лучше хранить на отдельной полке и в специальных контейнерах или фольге.

Блюда с резкими запахами также рекомендуют держать на разных полках, чтобы предотвратить распространение бактерий.

Также сотрудники Роскачества советуют не ставить скоропортящиеся продукты в дверцу холодильника, где обычно наблюдается самая высокая температура.