Заместительница главы Минздрава Краснодарского края Валентина Игнатенко провела онлайн-конференцию с главными врачами региональных больниц.
Чиновнице не понравилось, что медики работают без бахил и не могут сами себе их пошить.
"В чем сложность нашить бахил? Я, конечно, понимаю костюмы "Тайвек", или маски лицевые, или очки, или респираторы... Вам не стыдно? Почему вы ждете манны небесной?", - возмутилась Игнатенко.
В пятницу утром клиенты Сбербанка обнаружили, что к их карточкам привязаны чужие номера телефонов. В банке объяснили, почему так произошло.