Чиновница раскритиковала медиков за то, что они не шьют себе бахилы

Заместительница главы Минздрава Краснодарского края Валентина Игнатенко провела онлайн-конференцию с главными врачами региональных больниц.

Чиновнице не понравилось, что медики работают без бахил и не могут сами себе их пошить.