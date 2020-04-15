Вспышка COVID-19 в Петербурге может закончиться только летом

Ученые из Политехнического университета и Научно-исследовательского института гриппа имени А. А. Смородинцева на основании сценариев развития пандемии коронавируса в разных странах разработали математическую модель.

Вспышка коронавируса может закончиться летом

Согласно данным специалистов, вспышка коронавируса может закончиться через 4-5 месяцев после начала. Напомним, что первый случай заражения в Петербурге был зарегистрирован 4 марта. Соответственно, эпидемия может продлиться до июня-июля.

Также специалисты отметили, что на точные сроки окончания пандемии могут оказать влияние принятые властями ограничительные меры, а также то, как их будут соблюдать граждане.

Ранее Беглов заявил, что ситуация с COVID-19 в Санкт-Петербурге ухудшается ежедневно. Губернатор отметил, что город на три недели отстает от Москвы по ситуации с распространением коронавируса. Политик подчеркнул, что у Санкт-Петербурга ещё есть время, чтобы подготовиться к "московскому сценарию".