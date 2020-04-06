Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что город на три недели отстает от Москвы по ситуации с распространением коронавируса. Политик подчеркнул, что у Санкт-Петербурга ещё есть время, чтобы подготовиться к "московскому сценарию".
"Обстановка непростая, она у нас ухудшается с каждым днем. У нас есть еще какое-то время, чтобы к этому подготовиться. Мы чуть-чуть отстаем от Москвы, на три недели буквально", - пояснил Беглов на совещании с городскими чиновниками.
Пока решили защитить только детей и подростков.