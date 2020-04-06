Беглов: ситуация с COVID-19 в Санкт-Петербурге ухудшается ежедневно

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что город на три недели отстает от Москвы по ситуации с распространением коронавируса. Политик подчеркнул, что у Санкт-Петербурга ещё есть время, чтобы подготовиться к "московскому сценарию".