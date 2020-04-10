Почти половина новых инфицированных коронавирусом пациентов в Москве младше 45 лет. Об этом сообщает оперативный штаб.
Так, пациентов от 18 до 45 лет — 43%, или 484 человека. Детей до 18 лет — 5,5%.
Пациентов в возрасте от 46 до 65 лет — 410 человек, или 36,5%. Инфицированных в возрасте от 66 до 80 лет — 129 человек (11,5%). Тех, кто старше 80 лет, за сутки прибавилось на 39 человек.
Всего в Москве за сутки коронавирус диагностирован у 1124 человек. С начала эпидемии в столице страшный диагноз поставлен 7 822 пациентам.
Чтобы не допустить распространения коронавируса в Москве, приняты жесткие ограничительные меры. Так, до 1 мая москвичам запрещено выходить из дома без крайней необходимости. Разрешено дойти до магазина или аптеки. Также выходить на улицу можно тем, кто занят на беспрерывном и жизнеобеспечивающем производстве.
Напомним, что всего за минувшие сутки в России зафиксировано 1786 новых случаев коронавируса. Общее число инфицированных достигло 11 917 человек. Жертвами опасного заболевания стали 94 пациента.
Белорусской милиции предстоит принять непростое решение: заводить или нет уголовное дело о халатности, повлекшей за собой смерть человека, против самого Батьки - Александра Лукашенко.