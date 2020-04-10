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Источник Правда.Ру

Среди новых случаев коронавируса в Москве больше 60 - у детей

Здоровье

Почти половина новых инфицированных коронавирусом пациентов в Москве младше 45 лет. Об этом сообщает оперативный штаб.

Так, пациентов от 18 до 45 лет — 43%, или 484 человека. Детей до 18 лет — 5,5%.

Пациентов в возрасте от 46 до 65 лет — 410 человек, или 36,5%. Инфицированных в возрасте от 66 до 80 лет — 129 человек (11,5%). Тех, кто старше 80 лет, за сутки прибавилось на 39 человек.

Всего в Москве за сутки коронавирус диагностирован у 1124 человек. С начала эпидемии в столице страшный диагноз поставлен 7 822 пациентам.

Чтобы не допустить распространения коронавируса в Москве, приняты жесткие ограничительные меры. Так, до 1 мая москвичам запрещено выходить из дома без крайней необходимости. Разрешено дойти до магазина или аптеки. Также выходить на улицу можно тем, кто занят на беспрерывном и жизнеобеспечивающем производстве.

Напомним, что всего за минувшие сутки в России зафиксировано 1786 новых случаев коронавируса. Общее число инфицированных достигло 11 917 человек. Жертвами опасного заболевания стали 94 пациента.

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