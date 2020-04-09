Врач-психотерапевт Сергей Кумов рассказал, к чему может привести постоянное нахождение дома.
"Продолжительная изоляция в четырех стенах может привести к гиподинамии, так как люди намного меньше двигаются. В будущем это ослабляет иммунитет и приводит к обострению хронических заболеваний. В связи с этим даже в условиях самоизоляции нужно бывать на улице и гулять в разрешенных границах. Дома нужно делать упражнения, обязательно проветривать помещение", — сообщил врач.
Кроме того, самоизоляция может привести не только к кислородному голоданию, но и к расстройству психики. Прогулки на свежем воздухе помогут поддерживать себя в хорошей физической форме, избавят от ощущения изолированности от мира, что предотвратит нарушения психоэмоционального состояния.
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