О правильном питании во время карантина рассказали врачи

Врач-диетолог Антонина Стародубова рассказала о правилах питания во время карантина. В первую очередь специалист советует есть меньше сладкого, выпечки, продуктов из рафинированной муки и отказаться от употребления сладких напитков.

Также не стоит употреблять в пищу такие продукты, как колбасы, копчености, так как в них содержится большое количество соли.

Какие продукты должны быть в рационе во время карантина?

В рационе обязательно должны присутствовать:

продукты из цельного зерна;

каши из неполностью обмолоченных круп;

хлеб из цельнозерновой муки или с отрубями;

макароны из твердых сортов пшеницы;

бобовые;

диетическое мясо;

молочные и кисломолочные продукты пониженной жирности.

В день нужно есть не менее 400 граммов овощей и фруктов без учета картофеля. Не менее одного-двух раз в неделю следует есть рыбу.

Кроме того, врач советует соблюдать режим дня: спать не менее 7-8 часов в день и 3-4 раза в день выполнять комплекс общеукрепляющих упражнений в течение 15-20 минут.

Ранее врачи рассказали о первых симптомах коронавируса.