Врач-диетолог Антонина Стародубова рассказала о правилах питания во время карантина. В первую очередь специалист советует есть меньше сладкого, выпечки, продуктов из рафинированной муки и отказаться от употребления сладких напитков.
Также не стоит употреблять в пищу такие продукты, как колбасы, копчености, так как в них содержится большое количество соли.
В рационе обязательно должны присутствовать:
В день нужно есть не менее 400 граммов овощей и фруктов без учета картофеля. Не менее одного-двух раз в неделю следует есть рыбу.
Кроме того, врач советует соблюдать режим дня: спать не менее 7-8 часов в день и 3-4 раза в день выполнять комплекс общеукрепляющих упражнений в течение 15-20 минут.
Ранее врачи рассказали о первых симптомах коронавируса.
Украинский журналист Дмитрий Гордон назвал тех, кому был выгоден расстрел "небесной сотни" на Майдане в 2014 году.