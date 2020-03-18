Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Источник Правда.Ру

О правильном питании во время карантина рассказали врачи

Здоровье

Врач-диетолог Антонина Стародубова рассказала о правилах питания во время карантина. В первую очередь специалист советует есть меньше сладкого, выпечки, продуктов из рафинированной муки и отказаться от употребления сладких напитков.

Также не стоит употреблять в пищу такие продукты, как колбасы, копчености, так как в них содержится большое количество соли.

Какие продукты должны быть в рационе во время карантина?

В рационе обязательно должны присутствовать:

  • продукты из цельного зерна;
  • каши из неполностью обмолоченных круп;
  • хлеб из цельнозерновой муки или с отрубями;
  • макароны из твердых сортов пшеницы;
  • бобовые;
  • диетическое мясо;
  • молочные и кисломолочные продукты пониженной жирности.

В день нужно есть не менее 400 граммов овощей и фруктов без учета картофеля. Не менее одного-двух раз в неделю следует есть рыбу.

Кроме того, врач советует соблюдать режим дня: спать не менее 7-8 часов в день и 3-4 раза в день выполнять комплекс общеукрепляющих упражнений в течение 15-20 минут.

Ранее врачи рассказали о первых симптомах коронавируса.

Темы коронавирус врач-диетолог продукты питания домашний карантин
Новости Все >
Российские туристы не могут улететь с Филиппин
В Коми неизвестные обстреляли вертолет Ми-8
Россиян эвакуируют из Узбекистана
Помпео: Россия убила дюжину турецких военных в Сирии
В НХЛ выявлены первые случаи заражения коронавирусом
Минпросвещения: каникулы в школах продлятся три недели
Эпидемиолог назвал безопасную дистанцию между людьми при COVID-19
Кипр перестанет принимать самолеты с иностранцами
О правильном питании во время карантина рассказали врачи
Спарринг-партнер Усика погиб в ДТП под Киевом
Последние материалы
Россиян эвакуируют из Узбекистана
Солярий: вред и польза для женщин
Помпео: Россия убила дюжину турецких военных в Сирии
В НХЛ выявлены первые случаи заражения коронавирусом
Эпидемиолог назвал безопасную дистанцию между людьми при COVID-19
Минпросвещения: каникулы в школах продлятся три недели
Кипр перестанет принимать самолеты с иностранцами
О правильном питании во время карантина рассказали врачи
Спарринг-партнер Усика погиб в ДТП под Киевом
Крымский депутат ГД выступил за усиление поддержки Донбасса
Популярное
Новости Украины
Гордон рассказал, кому был выгоден расстрел людей на Майдане

Украинский журналист Дмитрий Гордон назвал тех, кому был выгоден расстрел "небесной сотни" на Майдане в 2014 году.

Гордон рассказал, кому был выгоден расстрел людей на Майдане
Названы лекарства, которые нельзя принимать при коронавирусе
Здоровье
Названы лекарства, которые нельзя принимать при коронавирусе
Мир. Новости мира
Очередная провокация Украины в Черном море с треском провалилась
Мир. Новости мира
В Хорватии начали распродавать дома по 11 рублей
Василий Амирджанов Евровидение 2020: вирус Little Big обнуляет депрессию Василий Амирджанов Любовь Степушова Почему в России нет паники из-за пандемии коронавируса Любовь Степушова Петр Дерябин Копирование лекарств поможет пережить санкции Петр Дерябин
Комментарии
Лолита Милявская поразила фанатов фигурой в дерзком купальнике
"Офицеры России": Терешкова озвучила то, о чем думают миллионы
"Офицеры России": Терешкова озвучила то, о чем думают миллионы
Черногория "взяла в заложники" российских туристов
"Офицеры России": Терешкова озвучила то, о чем думают миллионы
Health: мастурбация может защитить от коронавируса
Интеллигенция заявила о перевороте в России. Что дальше?
Брокеры: готовьтесь заработать на продаже долларов
Россия приступает к реализации своей лунной программы
МИД Польши: граждане не испытывают благодарности за Победу
Health: мастурбация может защитить от коронавируса
Health: мастурбация может защитить от коронавируса
Health: мастурбация может защитить от коронавируса
Пандемия коронавируса может продлиться более двух лет
Эксперты выяснили, какая группа крови наиболее подвержена COVID-2019
Гордон рассказал, кому был выгоден расстрел людей на Майдане
Мать задушила трехмесячную дочь пакетом из-за громкого плача
Белоруссия шантажирует Кремль "проигранной войной"
Коронавирус был создан в США еще в 2015 году
Белоруссия шантажирует Кремль "проигранной войной"
Белоруссия шантажирует Кремль "проигранной войной"
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ