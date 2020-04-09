Жители 50 регионов России получили положительные результаты тестов на коронавирус. За сутки в стране выявлено 1459 новых случаев заболевания.
Традиционно, антилидером является Москва. Здесь за 24 часа зафиксировано 857 новых инфицированных. Также в "топе" Московская области, здесь зарегистрировано 199 новых случаев коронавируса. Еще 44 случая в Санкт-Петербурге.
— Брянская область — 40
— Республика Коми — 31
— Владимирская область — 24
— Краснодарский край — 20
— Ленинградская область — 18
— Астраханская область — 16
— Ивановская область — 13
— Республика Дагестан — 13
— Тульская область — 12
— Курская область — 10
— Архангельская область — 10
— Республика Татарстан — 9
— Пермский край — 9
— Вологодская область — 8
— Республика Калмыкия — 8
— Кировская область — 8
— Тверская область — 7
— Новгородская область — 7
— Республика Северная Осетия — 7
— Нижегородская область — 7
— Республика Башкортостан — 6
— Орловская область — 5
— Новосибирская область — 5
— Приморский край — 5
— Липецкая область — 4
— Смоленская область — 4
— Республика Мордовия — 4
— Саратовская область — 4
— Республика Бурятия — 4
— Костромская область — 3
— Калининградская область — 3
— Ставропольский край — 3
— Ростовская область — 3
— Свердловская область — 3
— Алтайский край — 3
— Иркутская область — 3
— Камчатский край — 3
— Республика Крым — 3
— Ярославская область — 2
— Псковская область — 2
— Чувашская Республика — 2
— Ульяновская область — 2
— Челябинская область — 2
— Мурманская область — 1
— Карачаево-Черкесская Республика — 1
— Республика Марий Эл — 1
— Тюменская область — 1
Напомним, что сейчас коронавирус зафиксирован в 81 регионе России. Общее число зараженных составляет 10 131 человека.
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