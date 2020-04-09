Новые случаи заражения коронавирусом выявлены в 50 регионах России

Жители 50 регионов России получили положительные результаты тестов на коронавирус. За сутки в стране выявлено 1459 новых случаев заболевания.

Традиционно, антилидером является Москва. Здесь за 24 часа зафиксировано 857 новых инфицированных. Также в "топе" Московская области, здесь зарегистрировано 199 новых случаев коронавируса. Еще 44 случая в Санкт-Петербурге.

— Брянская область — 40

— Республика Коми — 31

— Владимирская область — 24

— Краснодарский край — 20

— Ленинградская область — 18

— Астраханская область — 16

— Ивановская область — 13

— Республика Дагестан — 13

— Тульская область — 12

— Курская область — 10

— Архангельская область — 10

— Республика Татарстан — 9

— Пермский край — 9

— Вологодская область — 8

— Республика Калмыкия — 8

— Кировская область — 8

— Тверская область — 7

— Новгородская область — 7

— Республика Северная Осетия — 7

— Нижегородская область — 7

— Республика Башкортостан — 6

— Орловская область — 5

— Новосибирская область — 5

— Приморский край — 5

— Липецкая область — 4

— Смоленская область — 4

— Республика Мордовия — 4

— Саратовская область — 4

— Республика Бурятия — 4

— Костромская область — 3

— Калининградская область — 3

— Ставропольский край — 3

— Ростовская область — 3

— Свердловская область — 3

— Алтайский край — 3

— Иркутская область — 3

— Камчатский край — 3

— Республика Крым — 3

— Ярославская область — 2

— Псковская область — 2

— Чувашская Республика — 2

— Ульяновская область — 2

— Челябинская область — 2

— Мурманская область — 1

— Карачаево-Черкесская Республика — 1

— Республика Марий Эл — 1

— Тюменская область — 1

Напомним, что сейчас коронавирус зафиксирован в 81 регионе России. Общее число зараженных составляет 10 131 человека.