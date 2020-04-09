1459 новых случаев коронавируса зарегистрировано за сутки в России

Новый антирекорд поставлен в России по числу новых заражений коронавирусом. За минувшие сутки в стране положительные результаты тестов на опасное заболевание получили 1459 человек.

Инфицированные выявлены в 50 регионах страны. За последние 24 часа в России от коронавируса скончались 13 человек. 118 пациентов выписаны из больниц в связи с полным выздоровлением.

На сегодняшний день, как сообщает оперативный штаб, в России зарегистрировано 10 131 случай заражения коронавирусом. Жертвами заболевания стали 76 человек. 698 пациентов выздоровели.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что в стране проведено более одного миллиона тестов на коронавирус. В Москве за месяц сделано более 200 тысяч на коронавирус. Проверено около 145 тысяч москвичей.

Также в России появилась тест-система, которая определяет у человека наличие иммунитета к коронавирусу. Это разработка российских ученых, которая уже прошла испытание. 10 апреля ее планируют официально зарегистрировать. Применять тест-систему будут на врачах, которые работают непосредственно с теми, кто болен коронавирусом.