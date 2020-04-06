Названы три дополнительных симптома заражения коронавирусом

Новое исследование китайских эпидемиологов, суммирующее все имеющиеся на данный момент сведения о коронавирусе, показало, что пневмония, которая им вызывается, может проявляться не только посредством высокой температуры и кашля.

У 8% пациентов из Уханя — а именно их медицинские карты стали основой работы исследователей — фиксировали

головные боли,

головокружение,

потерю обоняния.

Причем, последний симптом наиболее распространен у пациентов с коронавирусной пневмонией не только в Китае, но и в Италии, Южной Корее и Германии. В этих странах потеря обоняния отмечается у двух третей заболевших.

Если "типичных" симптомов нет

Отсутствие перечисленных симптомов вовсе не означает, что человек не заражен коронавирусом, — говорят эпидемиологи.

Напомним, что об этом предупреждал и российский Роспотребнадзор — у 20% заболевание протекает бессимптомно.

Что должно насторожить

Если вы длительное время чувствуете себя уставшим и растерянным или беспричинно тревожным, то вполне вероятно, что вы находитесь на начальной стадии заражения.

Американский центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) причислил эти симптомы к предвестникам COVID-19.