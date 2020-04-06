Названа частота заражений коронавирусом от внешне здоровых людей

Даже если человек внешне здоров, он может быть носителем коронавируса. И представлять серьезную опасность для окружающих.
По статистике, выведенной группой исследователей из Сингапура, один из десяти случаев заражения COVID-2919 происходит от внешне здорового человека.
В период с 23 января по 16 марта были обследованы 243 пациента с диагнозом "коронавирусная пневмония".
Из них 157 человек заразились на территории страны.
Пациенты с подтвержденным COVID-19 были опрошены для получения информации об их клинических симптомах и истории активности в течение 2 недель, предшествующих появлению симптомов, чтобы установить возможные источники инфекции.
Всего в отчетном докладе исследователей, опубликованном на сайте Центров по контролю и профилактике заболеваний США, приводится описание 7 таких ситуаций.
Пока решили защитить только детей и подростков.