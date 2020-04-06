Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Самоизоляция. Выбирай дом, а не болезнь
Источник Правда.Ру

Названа частота заражений коронавирусом от внешне здоровых людей

Здоровье

Даже если человек внешне здоров, он может быть носителем коронавируса. И представлять серьезную опасность для окружающих.

По статистике, выведенной группой исследователей из Сингапура, один из десяти случаев заражения COVID-2919 происходит от внешне здорового человека.

Исследование сингапурских ученых

В период с 23 января по 16 марта были обследованы 243 пациента с диагнозом "коронавирусная пневмония".

Из них 157 человек заразились на территории страны.

Пациенты с подтвержденным COVID-19 были опрошены для получения информации об их клинических симптомах и истории активности в течение 2 недель, предшествующих появлению симптомов, чтобы установить возможные источники инфекции.

Удалось установить, что

  • 52-летняя женщина заразилась коронавирусом, просто заняв в церкви то же место, на котором за несколько часов до этого сидели два иностранца-носителя болезни, у которых на тот момент не было симптомов инфекции;
  • 54-летняя женщина заразилась во время урока пения, на котором присутствовала "ученица", не подозревающая о том, что она больна;
  • мужчина в возрасте 37 лет в период с 23 февраля по 2 марта был на Филиппинах, где контактировал с пациентом с пневмонией, который позже скончался. Вернувшись домой, передал инфекцию своей 35-летней жене, во время своего предсимптомного периода. У обоих пациентов симптомы заболевания появились 8 Марта…

Всего в отчетном докладе исследователей, опубликованном на сайте Центров по контролю и профилактике заболеваний США, приводится описание 7 таких ситуаций.

Темы заражение коронавирус бессимптомное течение болезни
Новости Все >
В Новокузнецке родители назвали ребенка в честь коронавируса
В России начнут выявлять коронавирус на ранней стадии тестами на дому
Врач: поголовные тесты на коронавирус не нужны
Названа частота заражений коронавирусом от внешне здоровых людей
Заразившегося коронавирусом Бориса Джонсона госпитализировали
Мнение: вернуть баланс в рамках ОПЕК+ сложно, но возможно
Песков: нам надо готовиться к глобальному экономическому кризису
Эксперт: кредит под 0% - только первая ступень поддержки для бизнеса
Шаповалов рассказал о двойных стандартах оппозиционных правозащитников
Смолов нарушил карантин и вернулся из Испании в Россию
Последние материалы
В Новокузнецке родители назвали ребенка в честь коронавируса
В России начнут выявлять коронавирус на ранней стадии тестами на дому
Врач: поголовные тесты на коронавирус не нужны
Названа частота заражений коронавирусом от внешне здоровых людей
Заразившегося коронавирусом Бориса Джонсона госпитализировали
Мнение: вернуть баланс в рамках ОПЕК+ сложно, но возможно
Песков: нам надо готовиться к глобальному экономическому кризису
Эксперт: кредит под 0% - только первая ступень поддержки для бизнеса
Шаповалов рассказал о двойных стандартах оппозиционных правозащитников
Смолов нарушил карантин и вернулся из Испании в Россию
Популярное
Новости Белоруссии
Лукашенко сдался? В Белоруссии вводят ограничительные меры

Пока решили защитить только детей и подростков.

Лукашенко сдался? В Белоруссии вводят ограничительные меры
Появилась новая информация о состоянии Льва Лещенко
Шоу-бизнес
Появилась новая информация о состоянии Льва Лещенко
Новости Белоруссии
Затулин объяснил браваду Лукашенко в отношении коронавируса
Общество
России подписан приговор на вымирание
Василий Амирджанов Little Big ударит по COVID-19 "Карантиновидением" Василий Амирджанов Игорь Буккер Коронавирус не убивает - помогает следить Игорь Буккер Любовь Степушова Украина присоединилась к санкциям против Белоруссии. Какие выводы? Любовь Степушова
Комментарии
Комаровский рассказал, что будет делать, если заразится коронавирусом
Песков рассказал о наступлении нового экономического кризиса
Самойлова: "Плакать лучше в Бентли, а не на засаленной кухне"
Алтайский депутат предложила Путину выплатить всем по 50 тысяч
России подписан приговор на вымирание
Коронавирус не убивает - помогает следить
В чем ошибся президент, говоря о зарплате?
Как узнать, что у вас бессимптомный коронавирусный грипп
"Уймитесь": Жириновский обратился к Лукашенко
На улицу по пропуску: в Москве ввели режим полной самоизоляции
Перуанцам живется легче, чем полярникам?
Самойлова: "Плакать лучше в Бентли, а не на засаленной кухне"
Нужно ли отменять парад Победы из-за коронавируса
Нужно ли отменять парад Победы из-за коронавируса
Смолов нарушил карантин и вернулся из Испании в Россию
В Москве за сутки выявили 536 новых случаев заражения коронавирусом
Иммунитет к коронавирусу будут изучать в Роспотребнадзоре
Госдеп: Россия продала, а не подарила США маски и оборудование
России подписан приговор на вымирание
Эксперт оценил необходимость соблюдения самоизоляции
На улицу по пропуску: в Москве ввели режим полной самоизоляции
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ