Названа частота заражений коронавирусом от внешне здоровых людей

Даже если человек внешне здоров, он может быть носителем коронавируса. И представлять серьезную опасность для окружающих.

По статистике, выведенной группой исследователей из Сингапура, один из десяти случаев заражения COVID-2919 происходит от внешне здорового человека.

Исследование сингапурских ученых

В период с 23 января по 16 марта были обследованы 243 пациента с диагнозом "коронавирусная пневмония".

Из них 157 человек заразились на территории страны.

Пациенты с подтвержденным COVID-19 были опрошены для получения информации об их клинических симптомах и истории активности в течение 2 недель, предшествующих появлению симптомов, чтобы установить возможные источники инфекции.

Удалось установить, что

52-летняя женщина заразилась коронавирусом, просто заняв в церкви то же место, на котором за несколько часов до этого сидели два иностранца-носителя болезни, у которых на тот момент не было симптомов инфекции;

54-летняя женщина заразилась во время урока пения, на котором присутствовала "ученица", не подозревающая о том, что она больна;

мужчина в возрасте 37 лет в период с 23 февраля по 2 марта был на Филиппинах, где контактировал с пациентом с пневмонией, который позже скончался. Вернувшись домой, передал инфекцию своей 35-летней жене, во время своего предсимптомного периода. У обоих пациентов симптомы заболевания появились 8 Марта…

Всего в отчетном докладе исследователей, опубликованном на сайте Центров по контролю и профилактике заболеваний США, приводится описание 7 таких ситуаций.