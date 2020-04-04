Пожилая женщина скончалась после выздоровления от коронавируса

В Туле скончалась 93-летняя женщина, которая уже выздоровела от коронавируса и готовилась к выписке.

"Еще одна пациентка, 93-летняя жительница Тулы, была госпитализирована с положительным результатом на коронавирус. Она прошла комплексную интенсивную терапию. Готовилась к выписке. Анализ, забранный у женщины за день до смерти (контрольный анализ), повторно подтвердил отрицательный результат на вирус. Но она скончалась от хронического заболевания сердечно-сосудистой системы", - рассказали в правительстве региона.

В Тульской области на 4 апреля коронавирус был обнаружен у 17 человек.