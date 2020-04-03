В Москве не будут вводить жесткий пропускной режим

Мэр Москвы Сергей Собянин обратился к гражданам и дальше соблюдать домашний карантин.

Также он отметил, что в столице пока не планируется введение жесткого пропускного режима.

"На этой неделе граждане ведут себя очень корректно и выполняют те рекомендации, которые даны были мной, президентом, правительством Российской Федерации. Поэтому я не вижу пока необходимости введения жесткого пропускного режима", — сообщил мэр столицы.

Напомним, что ранее в Москве продлили действие мер по профилактике распространения COVID-19.

До 1 мая в городе запрещено проведение спортивных, зрелищных, публичных и других массовых мероприятий. В Москве закрыты парки, усадьбы и другие общественные территории.

Могут продолжить работу:

продуктовые магазины;

аптеки;

зоомагазины;

службы доставки;

салоны связи;

торговые точки, где продаются товары первой необходимости.

С 30 марта всем жителям Москвы запрещено выходить из дома. Выходить из квартиры можно только для поездок на работу (тем, чьи организации продолжают работать), получения экстренной медицинской помощи, похода в ближайший магазин или аптеку.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Москве тестируют приложение для контроля людей с COVID-19.