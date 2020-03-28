В России разработан препарат для лечения коронавируса на основе противомалярийного препарата мефлохина. Об этом сообщила пресс-служба Федерального медико-биологического агентства.

Научно-производственный центр "Фармзащита" разрабатывал схему лечения с учетом китайского и французского опыта.

"Препарат с высокой селективностью блокирует цитопатический эффект коронавируса в культуре клеток и препятствует его репликации, а иммуносупрессивное действие мефлохина препятствует активации воспалительного ответа, вызванного вирусом. Добавление макролидных антибиотиков и синтетических пенициллинов не только препятствует формированию вторичного бактериально-вирусного синдрома, но и позволяет повысить концентрацию противовирусного средства в плазме крови и легких", - рассказала глава ФМБА Вероника Скворцова.