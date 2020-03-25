Выявлен "скрытый" симптом коронавируса

Специалисты из Университета Флиндерса (Южная Австралия) пришли к выводу, что у людей, зараженных коронавирусом, при отсутствии типичных симптомов, есть общий признак — потеря обоняния.

Ученые объяснили это тем, что коронавирус в большей степени, чем другие вирусы, приводит к отеку слизистой оболочки. Данное открытие позволит выявлять носителей, у которых нет других симптомов заболевания.

"Стоит отметить, что потеря обоняния отмечалась у каждого третьего пациента в Южной Корее. Британские медики также утверждают, что потеря обоняния является важным признаком, указывающим на то, что человек является "бессимптомным" переносчиком вируса", — сообщил профессор Саймон Карни.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что коронавирус начал ослабевать.