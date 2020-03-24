Врач рассказал, что коронавирус начинает слабеть

Ранее китайские ученые уже сообщали о том, что наблюдают мутацию коронавируса. Они утверждали, что инфекция постепенно ослабевает и в итоге может стать похожей на обычный сезонный грипп. Почему так происходит, рассказал врач-эксперт Тимур Пестерев.