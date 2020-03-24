Ранее китайские ученые уже сообщали о том, что наблюдают мутацию коронавируса. Они утверждали, что инфекция постепенно ослабевает и в итоге может стать похожей на обычный сезонный грипп. Почему так происходит, рассказал врач-эксперт Тимур Пестерев.
"Если говорить по-простому, когда человек заражается вирусом, с ним начинает бороться иммунная система. Она наиболее агрессивные вирусные частицы поглощает, старается убить, остаются более слабые. На этот процесс уходит какое-то время и ближе к концу заболевания может случиться такая мутация, что размножится в итоге его более слабая мутировавшая часть, и человек может ее передать", — пояснил медик.
На фоне стремительного распространения пандемии коронавируса на Украине "вспомнили", что на территории страны работает 15 биолабораторий США.