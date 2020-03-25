Роспотребнадзор получит 1,4 млрд рублей на борьбу с COVID-19

Правительство приняло решение выделить Роспотребнадзору 1,4 миллиарда рублей на разработку средств профилактики и диагностики COVID-19.

24 марта Владимир Путин провел совещание, на котором обсуждались вопросы здравоохранения. На нем присутствовал и мэр столицы.

Сергей Собянин обратился к главам регионов и просил быть готовыми к развитию неблагоприятного сценария развития ситуации с коронавирусной инфекцией.

Кроме того, Собянин выразил опасения по поводу того, что отсутствуют реальные цифры, показывающие динамику заражения населения коронавирусом. Он связал это с низкими объемами тестирования и предложил президенту предупредить полпредов о необходимости жесткого контроля ситуации с коронавирусной инфекцией.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что стало известно, сколько Китай потратил на борьбу с коронавирусом.