Стало известно, сколько китайские власти выделили на борьбу и профилактику коронавируса. Такую информацию раскрыло министерство финансов Китая. Согласно опубликованных данным, на 8 февраля власти выделили 10,3 миллиардов долларов.

"По состоянию на 18:00 8 февраля финансовые учреждения всех уровней в общей сложности выделили 71,8 млрд юаней (почти 10,3 миллиарда долларов) на профилактику и контроль за распространением заболевания", - сказано в заявлении минфина Китая.