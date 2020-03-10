В РФ резко увеличилось количество больных коклюшем

В Роспотребнадзоре сообщили, что за последний год количество больных коклюшем в стране увеличилось на 40%.

В 2019 году эту болезнь диагностировали у 14406 россиян. В январе текущего года коклюшем заразились 1758 человек.

"При анализе статистических форм выявлено, что на первом году жизни своевременно вакцинированы в 2014–2016 годах менее 50% детей, необходимый уровень — более 95% — в некоторых регионах не достигается даже к двум годам", — утверждают в Роспотребнадзоре.

Коклюш опасен для детей до двух лет тем, что может вызвать остановку дыхания.