Врач-трихолог Ольга Кохас утверждает, что мужчинам не стоит сбривать бороду, так как растительность на лице защитит от коронавируса.
"Возбудитель этой инфекции так мал, что может проникнуть сквозь поры кожи. Поэтому борода и усы могут играть роль дополнительной защиты", — сообщила специалист.
Защитная функция бороды возможно только при соблюдении личной гигиены. За бородой нужно ухаживать: мыть шампунем, а если на коже под бородой появилась сыпь, ее нужно обработать антисептиком.
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