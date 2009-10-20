23-летнюю студентку МГУ госпитализировали с подозрением на коронавирус

23-летнюю студентку МГУ из Китая госпитализировали в Москве с подозрением на новый тип коронавируса. У девушки наблюдаются симптомы ОРВИ и высокая температура. Сообщается, что она посещала Китай в начале февраля.

Студентке предстоит пройти обследование на заражение коронавирусом.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что в 2009 году в Москве госпитализировали шесть суворовцев

Их доставили в больницу с предварительным диагнозом "грипп A/H1N1".

"Заболевшие находятся в первой инфекционной больнице Москвы, у них температура 37-38 градусов", — сообщил исполняющий обязанности начальника Управления информации Минобороны РФ полковник Алексей Кузнецов.

По его словам, заболевшие суворовцы находятся в состоянии легкой и средней тяжести, их жизни ничто не угрожает. В училище проводятся санитарно-противоэпидемические мероприятия.