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Источник Правда.Ру

Билингвизм и ранее изучение иностранного языка: в чем отличия?

Здоровье

Специалисты университета Раскина провели эксперимент, в ходе которого доказали, что дети из двуязычных семей способны быстрее переключать внимание.

О том, полезно ли изучение иностранного языка в раннем возрасте, и как это влияет на развитие ребенка, в интервью "Правде.Ру" рассказала профессор факультета филологии Высшей школы экономики, член международной ассоциации психолингвистов Татьяна Вадимовна Базжина.

"Да, это стандартная схема билингвальности и активного когнитивного развития.

"Лучше" сразу шесть учить и не шести месяцев, а с трех. Речь ведь идет о том, что дети билингвальные, собственно билингвальные развиваются в естественной двуязычной среде, то есть усваивается два языка одновременно. Это очень распространенная во всем мире ситуация, когда у папы один родной язык, а у мамы — другой родной язык. Но это не имеет никакого отношения к раннему изучению языка.

Раннее изучение языка — это искусственная среда, искусственное внедрение языка. Мы же говорим о так называемом естественном билингвизме. Естественный билингвизм — та ситуация, которую я описала.

Есть замечательная работа "Наши трехъязычные дети". Мама русская, папа — американец, семья живет в Берлине. Естественно, ребенок ходит в немецкую школу. И у ребенка, естественно, доминирующий язык немецкий. Идея полезности билингвального развития и активного когнитивного развития ребенка где-то лет последние пять очень активно обсуждаются. И причин тому много.

Например, на изучение билингвальности даются деньги, активно используются гранты. Во-вторых, это замечательная завлекалка. Отсюда возникает раннее обучение языку.

Стоит ли изучать иностранный язык в раннем возрасте?

Есть мнение, что чем раньше ребенок начнет изучать английский, тем будет лучше. Кому-то будет лучше, а у кого-то это затормозит развития родного языка, у кого-то вообще не будет никаких результатов. Все очень индивидуально.

В онтолингвистике в последние годы обсуждается индивидуальный путь в язык. То есть у каждого ребенка свой путь в язык. Надо очень точно понимать, что нужно конкретно вашему ребенку.

Язык можно учить в любом возрасте.

Двуязычные дети лучше развиты, чем одноязычные?

Я бы все-таки не стала так утверждать. Да, это модное направление, да, про это все говорят, но данных пока мало накоплено. Освоение двух языков, так как две системы, не тормозит, а задерживает языковое развитие. Это естественно. Точно так же, как не стоит учить ребенка сразу читать по-русски и по-английски. Системы будут путаться.

Нужно, чтобы у него развился навык чтения на русском, а потом только начинать развивать навык на английском. Я имею в виду, чтобы у ребенок научился свободно читать, а после этого начинать учить английский.

Но вообще нужно наблюдать за своим ребенком и думать, что ему подходит", — заключила эксперт.

Темы изучение билингвизм иностранные языки
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