Ирландские специалисты назвали причины возрастной потери зрения

Специалисты из Ирландии выяснили, почему пожилые люди теряют зрение.

Чаще всего причиной потери зрения у пожилых людей является возрастная макулярная дегенерация.

Все дело в белке

Ученые пришли к выводу, что на развитие данного заболевания влияет белок TLR2. Молекулярное соединение необходимо для нормализации работы врожденного иммунитета.

Белок TLR2 определяет сигналы, которые посылают бактерии, это запускает механизм защиты. При макулодистрофии в работе TLR2 происходит сбой: он реагирует не на инфекцию, а на свободные молекулы кислорода. В последствии разрушается сетчатка глаза.

Ученые считают, что понимание этого разрушающего механизма позволит им понять, как можно предотвратить возрастную дегенерацию желтого пятна, которая приводит к слепоте.

Ранее "Правда.Ру" писала о макулярной дистрофии, которая приводит к слепоте.