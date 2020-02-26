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Источник Правда.Ру

Ирландские специалисты назвали причины возрастной потери зрения

Здоровье

Специалисты из Ирландии выяснили, почему пожилые люди теряют зрение.

Чаще всего причиной потери зрения у пожилых людей является возрастная макулярная дегенерация.

Все дело в белке 

Ученые пришли к выводу, что на развитие данного заболевания влияет белок TLR2. Молекулярное соединение необходимо для нормализации работы врожденного иммунитета.

Белок TLR2 определяет сигналы, которые посылают бактерии, это запускает механизм защиты. При макулодистрофии в работе TLR2 происходит сбой: он реагирует не на инфекцию, а на свободные молекулы кислорода. В последствии разрушается сетчатка глаза.

Ученые считают, что понимание этого разрушающего механизма позволит им понять, как можно предотвратить возрастную дегенерацию желтого пятна, которая приводит к слепоте.

Ранее "Правда.Ру" писала о макулярной дистрофии, которая приводит к слепоте.

Темы ученые зрение потеря зрения макулярная дегенерация
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