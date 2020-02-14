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Психотерапевт: мир охватила эпидемия нарциссизма

Здоровье

Врач-психотерапевт Елена Малахова заявила о том, что во всем мире наблюдается эпидемия нарциссизма.

Как понять, что перед вами "нарцисс"?

"Нарциссы обычно очень много жестикулируют, стремятся подчинить себе людей, обесценивают вещи. Всё это характерно и для абьюзеров", — сообщила специалист.

Малахова рекомендует избегать отношений с человеком, который позволяет себе нарушать личные границы своего партнера. Построить отношения с таким человеком все равно не получится, так как его главной целью является получение нездоровых эмоций.

Сначала абьюзеры ведут себя нормально, но с их стороны могут звучать подколы, комментарии по поводу внешнего вида человека. Все это может ставить вас в неудобную ситуацию. Для того чтобы сохранить здоровье и психику, лучше как можно раньше прекратить общение с таким человеком.

Ранее психолог назвал методы манипулирования партнерами людьми-нарциссами.

Темы нарциссизм психотерапевт российские врачи
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