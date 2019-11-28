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Психолог назвал методы манипулирования партнерами людьми-нарциссами

Общество

Американский психолог Сюзанна Деггес-Уайт рассказала об основных приемах, которые используют люди, склонные к нарциссизму, когда пытаются манипулировать партнерами. 

Основной инструмент у нарциссов — это взывание к чувству вины. Причем они могут выбрать для этого абсолютно любой повод. Но обычно нарциссы заставляют своего партнера почувствовать вину за свое поведение, которое, по их мнению, неуважительным или недостаточно благодарным. При этом они часто пытаются искажать факты и слова.

По словам специалисты, люди, склонные в нарциссизму, часто относятся к своим партнерам как трофеям, которые положены им за их исключительность. Поэтому партнер нарцисса должен все время им восхищаться и демонстрировать свое уважение. Если же интерес со стороны партнера пропал, то нарциссы пытаются восстановить его, для чего и придумывают особые ситуации: например, сцены ревности, которые повышают их самооценку. Также это могут быть неожиданные подарки.

Манипуляторы очень любят тактику угроз — например, они могут угрожать разрывом отношений каждый раз, когда партнер проявляет, например, чрезмерную независимость. В целом, по мнению, психолога, отношения с нарциссами - очень непростой опыт.

Темы психология нарциссизм семейные отношения
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