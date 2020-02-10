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Эпидемия коронавируса достигнет пика во второй половине февраля

Здоровье » Здравоохранение

Ученые Лондонской школы гигиены и исследования тропических болезней сделали свой прогноз относительно пика распространения короновируса. Они полагают, что пик заболеваемости придется на вторую половину февраля.

"Исходя из полученных данных, можно предположить, что на пике в Ухане может заболеть около 5% населения, что составляет 500 тысяч жителей", — сообщили специалисты.

Ученые сделали прогноз с помощью математической модели, созданной на основе данных заболевших в провинции Хубэй.

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