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Автор Любовь Степушова

Вирусолог рассказал, как Россия справится с коронавирусом

Здоровье » Здоровье и профилактика

Российский вирусолог и инфекционист Виктор Зуев рассказал, справится ли Россия с эпидемией коронавируса.


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Китай оказался не готов к атаке вируса nCoV

Корреспондент "Аль-Джазиры" в Китае пишет, что система здравоохранения страны не справляется с эпидемией коронавируса 2019-nCoV, который вызывает пневмонию с летальным исходом.

"Реакция правительства была хаотичной", — сказала корреспонденту издания по телефону анонимная медсестра, которая работает в Ухане.

"Нынешняя система здравоохранения оказалась совершенно не готова к такой ситуации. Можно было подумать, что правительство и больницы извлекли уроки из вспышки атипичной пневмонии и подготовились к следующей чрезвычайной ситуации, подобной этой, но нет — они ничему не научились", — добавила она.

Атипичная пневмония 2003 года (Severe Acute Respiratory Syndrome, SARS) унесла жизни около 1000 человек, после этого правительство Китая создало систему резервирования медицинских материалов и препаратов, которая должна была обеспечить достаточные запасы на случай любой чрезвычайной ситуации.

И вот этот случай пришел, а очевидцы в соцсетях и на страницах многих изданий говорят, что:

  • резервов нет,
  • мест в больницах нет,
  • люди стоят в очередях за масками, увеличивая опасность заражения.

В Ухане очереди в больницы и за масками — паника

Китайцы неохотно идут к врачам общей практики, а сразу направляются в больницы, что опять же увеличивает опасность передачи инфекции. В Ухане, столице провинции Хубэй, в больницах много людей, у которых просто простуда или обычный грипп, но многие требуют, чтобы врач диагностировал пневмонию и начал лечение. Их состояние напоминает панику.

В Китае существуют классификации больниц по уровню оказания помощи. В больницах хорошо укомплектованных и оснащенных — класса А — мест давно нет, но люди все равно пытаются лечь на лечение или обследование именно туда.

В провинции Хубэй, где расположен эпицентр заболевания, из 88 больниц всего 44 — уровня А, 3 из них расположены в Ухане, где проживает 11 миллионов из более чем 50-миллионного населения провинции. Власти сейчас строят еще дополнительно две временные больницы для размещения ожидаемых тысяч случаев заражения.

По данным ВОЗ, в Китае на 10 000 человек приходится 17 врачей, что значительно меньше лучшей в мире по этому показателю Кубы, где на 10 000 человек приходится 82 врача. И хотя КНР добилась прогресса в улучшении показателей здоровья за последнее десятилетие, профессия врача в стране не престижна из-за низкой оплаты и напряженной работы.

В России первичное звено здравоохранения тоже в упадке, мы об этом знаем не понаслышке. На 10 тысяч человек приходится 46 врачей (2016 год), количество мест в больницах сокращается, как и сами больницы.

Готова ли Россия к пандемии коронавируса?

Как сказал "Правде.Ру" доктор медицинских наук, инфекционист, вирусолог Института имени Гамелеи Виктор Зуев, пандемия невозможна, потому что весь мир принял меры против этого.

"В России во всех портах, аэропортах, в пунктах перехода границ находятся сотрудники санэпидемслужбы, достаточно оборудованные всем необходимым. Вчера на совещании у президента обсуждались детали, все меры приняты. Будет только прямой поезд "Москва — Пекин", "Пекин — Москва". Прекращаются все переходы, все переезды на автомобилях из Китая и обратно. Это очень правильно все. Шутить с этим не надо", — сказал эксперт.

Он напомнил, что наша санэпидслужба самая лучшая в мире — еще с довоенных времен, когда мы мгновенно ликвидировали на территории всего Советского Союза натуральную оспу.

"К нам ровно 60 лет назад, в январе 1960 года, попала натуральная оспа — прямиком в Москву. Никакой эпидемии не было. Это быстро все блокировали и ликвидировали. То же самое будет и с коронавирусом. Может ли проскочить какой-то случай на территорию? Да, может. Если больной этой пневмонией попадет к нам, он будет тут же изолирован. Не то что пандемии, эпидемии не будет", — сказал Виктор Зуев.

По его мнению, вакцина нужна будет только группе риска — ослабленным и больным людям.

"Спокойнее надо себя вести. Маски нам с вами не нужны. Они нам понадобятся, когда у нас грипп разыграется. Тогда будет правильно надеть маски. И вакцина нам с вами не нужна. Она нужна будет только тем, кто будет находиться в группе риска", - отметил эксперт.

От гриппа умрет больше, чем от пневмонии

По словам вирусолога, атипичную пневмонию 2003 года с нынешней сравнивать нельзя.

"Это все равно что сравнивать чашку с блюдцем. Это разные вещи. Потому что там была смертность более высокая, а здесь смертность — 3%. Во время гриппозной вспышки у нас больше смертность, чем при этой коронавирусной пневмонии. Просто этот вирус оказался очень заразен. Сейчас под 8 тысяч уже инфицированных. Но вы не забывайте, сколько людей погибло, а сколько выздоровело", — отметил Виктор Зуев.

По его словам, китайцы сейчас принимают очень серьезные меры, потому что они понимают, во что они "вляпались".

"1,5 миллиарда человек — население. Скученность, причем вы приходите туда на рынок и попадаете в зоопарк", — отметил Виктор Зуев.

По сообщениям китайских властей, число погибших в Китае от нового коронавируса возросло до 170. В настоящее время подтверждено, что около 7 711 человек в Китае заражены инфекцией, которая распространилась из провинции Хубэй в Ухане на 31 провинцию страны.

ВОЗ в среду призвала правительства всего мира "принять меры" в отношении вируса nCoV. В четверг организация проведет срочное совещание по вопросу о том, следует ли объявить вспышку как глобальную чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения, что может привести к усилению международной координации действий.

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