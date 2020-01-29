Си Цзиньпин сделал тревожное заявление об эпидемии коронавируса

Лидер КНР Си Цзиньпин выступил с заявлением, в котором рассказал об эпидемиологической ситуации в стране. По его словам, ситуация очень "серьезная и сложная". Коронавирус представляет реальную опасность населению страны. Глава государства даже призвал подключить армию к ликвидации недуга.

В среду, 29 января, количество заболевших превысило отметку в шесть тысяч человек. Еще девять тысяч китайцев находятся под наблюдением врачей. Более тысячи инфицированных — в крайне тяжелом состоянии, а жертвами недуга уже стали 123 человека.