Лидер КНР Си Цзиньпин выступил с заявлением, в котором рассказал об эпидемиологической ситуации в стране. По его словам, ситуация очень "серьезная и сложная". Коронавирус представляет реальную опасность населению страны. Глава государства даже призвал подключить армию к ликвидации недуга.
В среду, 29 января, количество заболевших превысило отметку в шесть тысяч человек. Еще девять тысяч китайцев находятся под наблюдением врачей. Более тысячи инфицированных — в крайне тяжелом состоянии, а жертвами недуга уже стали 123 человека.
Жена двукратного олимпийского чемпиона и известнейшего фигуриста Евгения Плющенко Яна Рудковская обвинила Илью Авербуха в нарушении авторских прав. Очередной скандал, связанный с фигурным катанием, уже начал набирать обороты.