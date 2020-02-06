Врачи: коронавирус обходит стороной детей

Китайские исследователи выяснили, что китайский коронавирус обходит стороной детей. Этому может быть несколько причин, но больным взрослым в любом случае не стоит контактировать с малышами.

Известно, что новый коронавирус поражает в основном пожилых людей.

От китайского коронавируса пострадало почти 30 тыс. человек, но к середине января не было выявлено ни одного случая заражения лиц младше 15 лет.

Ученые предполагают, что дети менее подвержены заражению, или у них меньше проявляются симптомы.

Известно лишь о нескольких случаях заражения коронавирусом маленьких детей, но не у всех из них наблюдались симптомы заболевания.

"Вирус в первую очередь поражает взрослых. Но мы пока не можем объяснить, почему", — говорит инфекционист Ричард Мартинелло.

То, что коронавирус не поражает детей, — хорошая новость, так как дети реже моют руки и прикрывают рот при кашле и чихании, чаще трогают других, что может привести к распространению вирусов.