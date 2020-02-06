Китайские исследователи выяснили, что китайский коронавирус обходит стороной детей. Этому может быть несколько причин, но больным взрослым в любом случае не стоит контактировать с малышами.
Известно, что новый коронавирус поражает в основном пожилых людей.
От китайского коронавируса пострадало почти 30 тыс. человек, но к середине января не было выявлено ни одного случая заражения лиц младше 15 лет.
Ученые предполагают, что дети менее подвержены заражению, или у них меньше проявляются симптомы.
Известно лишь о нескольких случаях заражения коронавирусом маленьких детей, но не у всех из них наблюдались симптомы заболевания.
"Вирус в первую очередь поражает взрослых. Но мы пока не можем объяснить, почему", — говорит инфекционист Ричард Мартинелло.
То, что коронавирус не поражает детей, — хорошая новость, так как дети реже моют руки и прикрывают рот при кашле и чихании, чаще трогают других, что может привести к распространению вирусов.
"Если дети защищены, это хорошо и для них, и для населения в целом. Если вирус будет распространяться среди детей, это значительно усилит вспышку заболевания", — сообщает педиатр Аарон Милстоун.
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