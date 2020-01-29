Вирусолог объяснил, спасет ли медицинская маска от коронавируса

Медицинская маска считается надежным средством защиты от вирусов и микробов. Но специалисты отмечают, что многие люди носят маски неправильно.

"Носить промокшую маску небезопасно, так как в ней накапливается много болезнетворных бактерий и микроорганизмов", — сообщил вирусолог Михаил Щелканов.

В среднем маску нужно менять раз в час

Щелканов отметил, что в связи с увеличением количества больных коронавирусом люди стали активно приобретать медицинские маски. В некоторых городах уже есть проблемы с покупкой средств защиты.

По мнению вирусолога, респираторы с многослойными фильтрами — более эффективное средство защиты.

Но ни один из этих вариантов не может на 100% защитить от заболеваний.

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