Медицинская маска считается надежным средством защиты от вирусов и микробов. Но специалисты отмечают, что многие люди носят маски неправильно.
"Носить промокшую маску небезопасно, так как в ней накапливается много болезнетворных бактерий и микроорганизмов", — сообщил вирусолог Михаил Щелканов.
Щелканов отметил, что в связи с увеличением количества больных коронавирусом люди стали активно приобретать медицинские маски. В некоторых городах уже есть проблемы с покупкой средств защиты.
По мнению вирусолога, респираторы с многослойными фильтрами — более эффективное средство защиты.
Но ни один из этих вариантов не может на 100% защитить от заболеваний.
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