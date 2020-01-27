Врач-онколог Даниил Щепеляев прокомментировал возможность заражения онкологией от больного человека.
Специалист подчеркнул, что онкология действительно может быть заразна, но только для тех людей, у которых запущенная форма иммунодефицита.
Пока ученые не знают, есть ли способы передачи онкологических заболеваний.
"В настоящее время известны случаи заражения раком. Но у людей, которые им заразились, был диагностирован иммунодефицит", - сообщил специалист.
Канадские специалисты предположили, что некоторые заболевания (диабет, рак и др.) могут быть заразны. Но ВОЗ не относит эти заболевания к инфекционным.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что названы признаки отсутствия онкологии у человека.
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