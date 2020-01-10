Медики назвали признаки отсутствия рака у человека

Врачи рассказали о признаках отсутствия у человека онкологического заболевания. Часто их по ошибке принимают за симптомы онкологии.

На развитие рака не могут указывать возникновение внезапных болей, высокая температура или запоры. По словам медиков, онкологические заболевания так быстро не проявляются. Также на развитие рака не указывают уплотнения на теле, при нажатии на которые возникают болевые ощущения.

Регулярные головные боли и неприятные ощущения в области спины также не говорят о развитии рака.

Медики напоминают, что не стоит заниматься самолечением, лучше обратиться к специалистам.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что ученые нашли способ контролировать рак.