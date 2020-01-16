В Люберцах госпитализировали школьниц, выпивших снотворное

В Люберцах 15-летние школьницы решили попробовать таблетки, которые выписывают людям для профилактики тревоги и плохого сна.

Препараты подействовали на подростков, но не так как они ожидали

Выпив лекарства, девочки пошли в школу. После урока педагог хотела с ними поговорить, но ученица не могли связать и двух слов. Им стало плохо: лица побледнели, глаза закатывались, вместо слов получалось мычание. Учитель вызвала "скорую помощь".

Прибывшие на место ЧП врачи промыли школьницам желудки. После этого им стало лучше. Но с целью избежания последствий девочек доставили в больницу.

Выяснилось, что одна из пострадавших нашла в аптечке умершей бабушки снотворное и предложила своей подруге выпить его, чтобы "забалдеть". Данный препарат выписывается по рецепту врача.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Гатчине пьяная школьница разгромила дом топором.