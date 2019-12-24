Как распознать суррогатный алкоголь. Простой тест

В предпраздничные дни, по статистике, в России традиционно увеличивается число реализуемого суррогатного алкоголя.

О том, как не омрачить себе праздник, выпив "что-то не то", рассказал Павел Шапкин, руководитель Центра разработки алкогольной политики.

По его словам, проверить качество крепкого алкоголя несложно. Сделать это можно даже дома, при помощи обычной зажигалки.

"Надо налить немного алкоголя в столовую ложку и поджечь. Если пламя будет голубое, то все нормально: в напитке содержится этиловый спирт. А вот если пламя зеленое — то там спирт метиловый, и пить это категорически нельзя", —

— говорит Шапкин.

По словам специалиста, проще всего "нарваться на подделку", покупая крепкий и дорогой алкоголь — виски, коньяк, ром и дорогую водку.

Кстати, именно эти напитки подорожают, как рассказывала "Правда.ру", после Нового года.

А о том, как помочь себе справиться с алкогольным отравлением, если вы его все-таки "получили", читайте здесь.