Активированный уголь бесполезен при алкогольном отравлении

Врач Юлия Шевцова заявила, что активированный уголь бесполезен при алкогольном отравлении.

Признаки алкогольного отравления

Специалист рассказала, как выглядит отравление. У человека появляются тошнота, рвота, боль в животе, жидкий стул, холодный пот. При появлении этих признаков человеку нужно дать выпить 1,5 литра теплой воды, предварительно добавив в нее соду, соли и сахар, а потом помочь вызвать рвоту.

По словам врача, сорбенты в случае алкогольного отравления не помогут, так как растворы, содержащие алкоголь, почти сразу всасываются в кровеносное русло. Поэтому лучше всего выпить воды и вызвать рвоту, чтобы очистить желудок. В случае необходимости нужно вызвать врача.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что активированный уголь нивелирует действия лекарств.