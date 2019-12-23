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Источник Правда.Ру

С наступлением нового года в России подорожает алкоголь

Экономика

С 1 января 2020 года в России вырастут минимальные розничные цены на алкогольные напитки.

Соответствующий приказ уже подписан Минфином и опубликован на портале деловой информации.

Подорожание коснется коньяка, бренди, водки и ликероводочных изделий.

Что насколько подорожает

С 1 января, согласно прогнозам экспертов алкогольного рынка, цены вырастут примерно так:

  • водка — на 7%
  • коньяк — на 11%
  • самое "дешевое" бренди будет стоить 315 рублей за бутылку 0,5 литра.

Кроме того, министерство финансов впервые после 2015 года повысило цену на этиловый спирт, производимый их пищевого сырья. Теперь литр такого безводного спирта будет стоить минимум 57 рублей.

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