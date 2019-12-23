С 1 января 2020 года в России вырастут минимальные розничные цены на алкогольные напитки.
Соответствующий приказ уже подписан Минфином и опубликован на портале деловой информации.
Подорожание коснется коньяка, бренди, водки и ликероводочных изделий.
С 1 января, согласно прогнозам экспертов алкогольного рынка, цены вырастут примерно так:
Кроме того, министерство финансов впервые после 2015 года повысило цену на этиловый спирт, производимый их пищевого сырья. Теперь литр такого безводного спирта будет стоить минимум 57 рублей.
О человеке, который устроил эту бойню и сам был убит ответным огнем силовиков, известно немного. 39 лет. Проживал вдвоем с матерью. Она рассказала о сыне журналистам.