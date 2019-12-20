Кардиохирург Лео Бокерия назвал привычки, которые сохранят здоровье

Известный кардиолог Лео Бокерия, которому 22 декабря исполнится 80 лет, рассказал, как сохранить здоровье. По словам врача, нужно иметь хорошее настроение, для здоровья очень важен позитивный настрой.

Бокерия отметил, что без этого ничего не получится. Во-вторых, важно, чтобы человек занимался в жизни чем-то интересным, чтобы он что-то делал, создавал. По словам Бокерии, у людей, которые всю жизнь что-то создают, высокая продолжительность жизни.

Также очень важно вести здоровый образ жизни.

Нужно понимать, что организм человека работает как часы, ему нужен "подзавод" - это сон.

Кроме того, у человека должны быть регулярные физические нагрузки.

Ранее Бокерия призывал к отказу от курения, отметив, что никакой замены в виде электронных сигарет, вредность которых уже доказана.