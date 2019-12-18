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В Индии восьмилетняя девочка начала потеть и плакать кровью

Здоровье

В Индии 8-летняя девочка из штата Трипура начала потеть и плакать кровью из-за редкой болезни. Странные симптомы впервые проявились у Чвнгсасы Деббармы в апреле.

С того момента у нее иногда течет кровь из носа и ушей, а также выделяется кровавый пот.

Ее сравнивают с Иисусом, так как в Библии описано, как он потел кровью во время молитвы в Гефсиманском саду. Девочку доставили в больницу, медики подозревают, что у нее  гематогидроз - очень редкое заболевание. Ей выписали лекарства, и спустя несколько состояние ребенка улучшилось.

Но потом у нее начали кровоточить губы, язык, голова, руки, ноги и глаза. Врачи пока не знают, как помочь девочке. Гематогидроз — состояние, когда пациент источает кровь через кожу. Оно встречается у одного человека из десяти миллионов. Обычно кровотечение останавливается само по себе. Это заболевание не опасно, но оно причиняет дискомфорт.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что редкое заболевание превратило глаз мужчины в "Око Саурона".

Темы кровь девочка кровотечение редкая болезнь
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В Индии восьмилетняя девочка начала потеть и плакать кровью
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