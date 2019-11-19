Американские офтальмологи обнаружили у пациента синдром дисперсии пигмента с дефектами трансиллюминации радужки.
В клинику обратился 44-летний мужчина, чтобы встать на учет после переезда. Медики рекомендовали ему пройти обследование. В результате они выявили у него редкая болезнь, при которой глаз напоминает Око Саурона из фильма "Властелин колец".
Это происходит из-за того, что пигмент, окрашивающий радужку, отделяется и перемещается в другие части глаза. Клетки пигмента закрывают дренаж, что может стать причиной внутриглазного давления и развития глаукомы.
По словам мужчины, в его семье есть родственники, у которых тоже была глаукома. До этого ему назначали препараты из-за повышенного внутриглазного давления.
Фото: twitter.com
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