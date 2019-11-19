Из-за редкого заболевания глаз мужчины превратился в "Око Саурона"

Американские офтальмологи обнаружили у пациента синдром дисперсии пигмента с дефектами трансиллюминации радужки.

В клинику обратился 44-летний мужчина, чтобы встать на учет после переезда. Медики рекомендовали ему пройти обследование. В результате они выявили у него редкая болезнь, при которой глаз напоминает Око Саурона из фильма "Властелин колец".

Это происходит из-за того, что пигмент, окрашивающий радужку, отделяется и перемещается в другие части глаза. Клетки пигмента закрывают дренаж, что может стать причиной внутриглазного давления и развития глаукомы.

По словам мужчины, в его семье есть родственники, у которых тоже была глаукома. До этого ему назначали препараты из-за повышенного внутриглазного давления.

Фото: twitter.com