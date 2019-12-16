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Мясников назвал вредные привычки россиян по выходным дням

Здоровье

Врач Александр Мясников рассказал, какие "выходные" больше всего вредят здоровью. По словам специалиста, многие россияне в выходные дни предпочитают кардинально менять свой образ жизни.

Так, многие поздно ложатся спасть, а просыпаются только к обеду.

Мясников считает, что данная привычка нарушает главное правило гигиены сна, согласно которому нужно просыпаться в одно и то же время, независимо от своих планов.

Продолжительный сон по выходным дням приводит к тому, что многие люди страдают от бессонницы в рабочие дни и сбивают собственные циркадные ритмы активности. Еще одной вредной привычкой выходного дня являются: переедание, отсутствие физической активности и злоупотребление алкоголем.

Все это может привести к лишним килограммам, диабету и развитию болезней сердца и сосудов.

врач привычки выходные здоровье александр мясников
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