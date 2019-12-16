Диетолог Елена Соломатина: как добиться тонкой талии

Врач-диетолог Елена Диетолог сообщила, что для того, чтобы живот стал плоским, а талия тонкой, недостаточно качать пресс и заниматься в спортзале. Это связано с тем, что жир, который образуется в области талии, — "особенный".

Жир, которые образуется, бывает висцеральным — внутренним и тем, который откладывается на бедрах по женскому типу. Висцеральный жир бывает как у мужчин, так и у женщин, а второй тип жира встречается у женщин.

У многих мужчин с возрастом появляется "животик". Многие считают, что это из-за пива. В этом есть доля правды. Несмотря на то, что пиво не калорийный продукт, оно имеет высокий гликимический индекс. Известно, что с пивом обычно употребляют высококалорийные закуски — картофель фри, чипсы, соленые орешки. В области живота скапливается самый опасный жир — именно он приводит к атеросклерозу, сердечно-сосудистым заболеваниям и диабету второго типа.

Поэтому избавиться от этого жира необходимо, чтобы сохранить здоровье. Для этого врач советует перейти на частое дробное питание, употреблять больше клетчатки. Также стоит исключить из рациона жареную пищу, простые углеводы. Вместо них лучше употреблять вареную или запеченную пищу. Также диетолог рекомендует ходить в спортзал не менее двух раз в неделю и хорошо высыпаться .

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