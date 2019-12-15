Раскрыт секрет долгой молодости японских женщин

Оказалось, что японские девушки очень внимательно относятся к своему здоровью, а также сбалансировано питаются. Это им позволяет долгие годы сохранять молодой внешний вид. Однако есть у японских девушек несколько интересных "лайфхаков", которые позволяют им сохранить молодость на долгие годы.

Например, они никогда не затягивают волосы в хвост слишком туго, поскольку это растягивает кожу на лице. Девушки из Японии просто собирают их в пучок, но не затягивают слишком сильно. Также японки любительницы посмеяться, но не потому что это весело. Во время улыбки и смеха кожа лица насыщается кислородом и выглядит более "живой".

Также японки не употребляют мучного на завтрак, поскольку такая пища провоцирует отек на весь день. Японские девушки стараются как можно меньше употреблять соленой рыбы по той же причине. Они также не сразу занимаются физическими упражнениями по утрам, а немного ждут, пока организм проснется.