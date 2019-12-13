Пластический хирург раскрыл секрет молодости Ротару

Известно, что после скандала с отказом выступать в России, о Софии Ротару заговорили все. Многие признают, что для своих 72 лет она великолепно выглядит.

Пластический хирург Мадина Байрамукова рассказала, как популярной артистке удается сохранять красоту и молодость.

По словам специалиста, артистке было сделано несколько омолаживающих процедур, но все они были выполнены очень деликатно и для посторонних глаз практически незаметны.

Врач предполагает, что, возможно, Ротару была сделана блефаропластика верхнего века.

Также был изменен овал лица певицы: скорее всего, ей была сделана круговая подтяжка и платизмопластика.

Кроме того, специалист отметила, что певице изменили подбородок, так как исчезла ямочка.

София Михайловна часто прибегает к инъекциям филеров на основе гиалуроновой кислоты.

Мадина Байрамукова пришла к выводу, что певица часто делает процедуры, которые улучшают качество кожи, благодаря чему ей удается великолепно выглядеть в свои 70 лет.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Ротару все-таки выступила в российской столице.