Врачи рассказали о вредных привычках человека, которые провоцируют "уничтожение" кровеносной системы. Немецкий ученый Мартин Галле сделал вывод, что человек сам своими действиями уничтожает свою кровеносную систему.
Во-первых, это курение. Из-за воздействия никотина сосуды сжимаются, поэтому кровь не поступает во все части организма.
Во-вторых, это высокий уровень сахара в крови. Также для сосудов губителен высокий уровень холестерина.
Высокое давление может разорвать клетки сосудов.
Ученые советуют бросить курить, а также отказаться от употребления табака, десертов после обеда, вредной пищи.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что ученые обнаружили, как вернуть артериям былую эластичность.
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