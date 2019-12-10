Врачи назвали четырех главных врагов здоровых кровеносных сосудов

Врачи рассказали о вредных привычках человека, которые провоцируют "уничтожение" кровеносной системы. Немецкий ученый Мартин Галле сделал вывод, что человек сам своими действиями уничтожает свою кровеносную систему.

Четыре фактора, которые губительны для кровеносных сосудов

Во-первых, это курение. Из-за воздействия никотина сосуды сжимаются, поэтому кровь не поступает во все части организма.

Во-вторых, это высокий уровень сахара в крови. Также для сосудов губителен высокий уровень холестерина.

Высокое давление может разорвать клетки сосудов.

Ученые советуют бросить курить, а также отказаться от употребления табака, десертов после обеда, вредной пищи.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что ученые обнаружили, как вернуть артериям былую эластичность.